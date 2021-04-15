Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî açıklama öncesi ABD medyasına konuşan bazı ABD'li yetkililer, ülkenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021’e kadar Afganistan'daki askerlerin geri çekilme işleminin tamamlanacağını belirtti. Konuyla ilgili ilk resmî açıklama ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan geldi. “Saldıranlarla başa çıkmak ve Afganistan'ın herhangi birimize saldırabilecek teröristler için bir sığınak olmayacağından emin olmak için hep birlikte Afganistan'a gittik. Birlikte ulaşmak için belirlediğimiz hedeflere ulaştık ve şimdi birliklerimizi eve getirme zamanı geldi” diyen Blinken, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

İÇ SAVAŞ UYARISI

Öte yandan Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için ülkenin genel durumunun müsait olmadığını dile getirdi. Rahmani, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi hâlinde tekrar iç savaş çıkabileceği ikazında bulundu.