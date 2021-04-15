Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in cinayetle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 14. gününde 2. ve 3. derece cinayet ile adam öldürmekten suçlanan Chauvin, duruşmada ifade vermeyi reddetti. Duruşmada Savunma Avukatı Eric Nelson müvekkiline yönelerek, duruşma sırasında ifade verme hakkı olduğunu hatırlattı ve kararının ne yönde olduğunu sordu. Nelson, "Bugün bir karar verdiniz mi? İfade vermeye mi çalışacaksınız yoksa Anayasanın 5. Maddesi hakkınızı mı kullanacaksınız?" ifadelerini kullandı.



ABD Anayasasının 5. maddesine dayanarak ifade vermeyeceğini kaydeden Chauvin ise, "Bugün Anayasa'nın 5. maddesi ayrıcalığımı kullanacağım" ifadelerini kullandı. Daha sonra kararın kendisine ait olup olmadığını soran yargıcın sorusuna ise Chauvin, kararın kendine ait olduğunu belirtti.



Öte yandan Beyaz Saray'a göre, ABD Anayasası'nın 5. maddesi "vatandaşların yasal işlem yapılmadan cezai kovuşturmaya ve cezaya tabi tutulmamasını" sağlıyor.