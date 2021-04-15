Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Channel News Asia'daki habere göre, Myanmar'da protestoları organize eden grubun üyelerinden Win Zaw Khiang, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, üzerinde herhangi bir resmi yazı veya logo bulunmayan bir polis aracının Naing'in motosikletine çarptığını aktardı.

Naing'in gözaltına alındığını kaydeden Khiang, arkadaşlarının güvenliğinden endişe ettiklerini belirtti.

25 yaşındaki Müslüman aktivist Wai Moe Naing, darbeye karşı muhalefetin en yüksek profilli liderlerinden biri olarak görülüyor.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, çok sayıda yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 716 kişi öldü