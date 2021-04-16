Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spector, bu durumda asıl etkenin “örnek aşılama programı” olduğunu söyledi. Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarında azalmaya hükumet tarafından uygulanan karantinanın yol açtığını savunuyordu. Profesör, semptomatik yeni vaka sayısının ocak ayında günlük 60.000 civarındayken 1.600’e düştüğünü açıkladı. Spector, “İngiltere yavaşça karantinadan çıkarken Avrupa’da Covid vakalarında en düşük oranlara sahip ülkemizde vaka sayısının düşmeye devam ettiğini görmek beni cesaretlendiriyor. Bizdeki ve İsrail gibi ülkelerdeki bilgilere dayanarak, ocak ayından bu yana görülen düşüşün büyük ölçüde aşılama, daha az da sıkı karantina sebebiyle olduğuna inanıyorum” dedi. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla vakalarda artış olmasının kaçınılmaz olacağını ifade eden Spector, bunun üstesinden gelinebilir boyutta olacağı tahmininde bulundu.