Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağaza görevlileri çıkışta kadını durdurdular ve parası ödenmemiş malları geri aldılar. Kadın, evine doğru giderken yolda polisler tarafından durduruldu. Polisler, sert bir şekilde müdahale ederek tutuklarken yaşlı kadının kolu kırıldı, omuzu çıktı. Olay, Coloradolu bir avukatın yaşlı kadın adına mahkemede dava açmasıyla ortaya çıktı. Polislerin vücut kamerasındaki görüntüler, müdahalenin aşırılığı sebebiyle görenleri şoke etti. Davayı açan avukat Sarah Schielke, Garner’ın büyük acıları olmasına rağmen gözaltında herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadan saatlerce bekletildiğini ifade etti. Loveland Polis Departmanı, soruşturma tamamlanıncaya kadar polis memuru Austin Hopp’u görevden uzaklaştırdı. Daria Jalali ve Phil Metzler adlarındaki polisler de idari göreve alındı. Mahkemenin birkaç gün içinde duruşma için tarih belirlemesi bekleniyor.