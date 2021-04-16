Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki artış devam ederek dün 202 iken bugün 213'e yükseldi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede dünden bugüne 99 artışla toplam can kaybı 76 bin 981'e, vaka sayısı da 3 milyon 407 bin 283'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 788 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 180'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

- Aşılama süreci

Öte yandan Kovid-19'da aşılama çalışmalarını hızlandıran İspanya'da bugün itibarıyla nüfusun yüzde 7'sine denk gelen toplam 3 milyon 328 bin 701 kişinin aşılama sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Ülkede ilk doz aşıyı olanların sayısının da 9 milyonu geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Hükümet, ağustos ayı sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini koyarken bunun için mevcut aşılama hızının 2,5 kat artırılması gerekiyor.