NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu haberlerden endişe duyulduğunu belirten NATO, açıklamasında şu ifadeye yer verdi: Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. 