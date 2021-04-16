NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu haberlerden endişe duyulduğunu belirten NATO, açıklamasında şu ifadeye yer verdi: Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz.
NATO: Rusya'nın Karadeniz'i kapatacağı yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz
16.04.2021 - 19:48 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirdi.
Etiketler : NATO,RUSYA,KARADENİZ,SAVAŞ,KIRIM,DONBASS,UKRAYNA,PUTİN,
783201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/783201.aspx
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