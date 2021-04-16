Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu haberlerden endişe duyulduğunu belirten NATO, açıklamasında şu ifadeye yer verdi: Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz.