Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 309 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 25 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 433'e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 36 bin 442 artışla 5 milyon 224 bin 321'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 914'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 472 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1887 artışla 318 bin 923'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 287 bin 795'e çıktı, bunlardan 4 milyon 410 bin 619'una ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Caen kentinde yaptığı açıklamada, salgında bazı olumlu gelişmelerin yaşanmasına rağmen üçüncü dalganın henüz bitmediğini söyledi. Castex, Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısının yükseldiğini belirtti.

Yaşlı bakımevlerinde kalanların neredeyse tamamının aşılandığı bilgisini paylaşan Castex, salgından çıkabilmek için aşının önemli olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bugün 60 yaş ve üstü kişilere aşı uygulanmaya başlandığını kaydetti.