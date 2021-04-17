Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye altı yıldır PKK işgalinde olan Suriye’nin kuzey kırsalındaki Tel Rifat kasabası ve Irak-Suriye sınırında bulunan Sincar bölgesini terörden arındırılması yönünde faaliyetlerini sürdürüyor. Rusya’nın yoğun desteği ile PKK’nın işgal ettiği Tel Rifat’te Rus ordusuna bağlı birlikler bölgeyi terk ederken yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurları yerleştirildi. Bir diğer terör bölgesi olan Sincar’a Tahran güdümlü Haşdi Şabi milisleri yerleştirildi. İran’a bağlı milis grubu Asaib Ehlil Hak lideri Kays Ghazali, Hizbullah Genel Sekreteri Hüseyin Hamdavi ve Haşdi Şabi kurucu ismi Hadi el-Amiri Sincar konusunda Türkiye ve muhtemel askerî operasyonu ile ilgili tehdit içeren açıklamalar yaptı.

2018'DE ENGELLENMİŞTİ

Türkiye gazetesinin konuştuğu Fırat Kalkanı bölgesinde görevli üst düzeyde bir kaynak, 2018 yılında Tel Rifat’e yönelik askerî operasyon konusunda bütün hazırlıkların tamamlandığını ancak İran’ın engellemesi sebebiyle operasyonun ertelendiğini anlattı. Eski Tel Rifat Yerel Meclisi Başkanı Mahmut Alito ise Tel Rifat kasabası ve çevresindeki 56 yerleşim biriminden PKK işgali sebebiyle 130 bin sivilin bölgeyi terk ettiğini ve bunlardan 30 bininin kamplarda zor şartlarda hayat sürdüğünü söyledi. Alito, Tel Rifat’in terörden temizlenmesi durumunda en az 80 bin sivilin Türkiye ve Suriye içlerindeki kamplardan ayrılarak evlerine döneceğini söyledi.

PKK’LI TERÖRİSTLER YALVARDI

Suriye Millî Ordusu Tel Rifat Askerî Meclisi Sözcüsü Yunus Dırbes, Rus askerlerinin Keştear, Um Huş, Sicci Haleb ve Tel Rifat kasaba merkezinden ayrıldığını söyledi. Dırbes "Rus askerlerinin çekilmesine dair kesin bir bilgi henüz yok. Kalıcı olarak mı ayrıldılar, yoksa yerlerine yeni birlikler gelir mi bilmiyoruz. Bildiğimiz tek gerçek, Rusların çekilmesi PKK'lı teröristleri olağanüstü korkuttu. Askerî konvoyların geçiş güzergâhlarını kapatıp, saatlerce gösteri yaptı. Rus askerî yetkilileri araçlarından indirip 'Bizi Suriye Millî Ordusu ve Türklerle baş başa bırakmayın' diye yalvardılar’’ diye konuştu.

İŞGAL ALTINDAKİ KÖYLER

Suriye Millî Ordusu Tel Rifat Askerî Meclisi Sözcüsü Yunus Dırbes, 2016 yılında Rusya’nın hava desteği ile işgal edilen köylerin “Tel Rifat, Şeyh İsa, Ayn Dakna, el-Beylune, Deyr Cimal, Teneb, Keştaar, Tel Accar, Tat Maraş, Kefer Antuvan, ez-Ziyare, Hırbet Hayat, Mınnıg, Meranaz, el-Malikiye, Şavarga, el-Alkamiye, Kefernaya, Kefer Naseh, Şeyh Hilal, Harbel, Kol Suruc, el-Vardiye, Gurnata, Jebel Nayif, Um Hoş, el-Vahşiye, Hasacık, Um Elkura, el-Hasya, Tel Madik, Şihabiye, Fafin, Hasin, Karamel, Tel Kırah, Tel Şiir, Babenes, Ahras, Tel Rahal, Şaale, Şeyh Keyf, el-Cobe, Halisa, Harbeşe, Um el-Amad, en-Neyrabiye, Delil ek İnab, Zoyan, Tel Cican, Taane, Tuveys, el-Mashrafe, es-Samuka ve İksar’’ olduğunu sözlerine ekledi.

HAVADAN BİLDİRİ ATILDI

Tel Rifat'ta bulunan sivillere, Afrin'de olduğu gibi havadan bildiri atıldı. "PKK'ya karşı durun" denilen bildiride şunlar kaydedildi: Kandil çapulcularının ardına sığınılmaz onlara güvenmeyin. Buna en büyük delil Afrindir. PKK'ya karşı durun. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Bölgeyi terk edin. Ailelerinizi ve kendinizi kurtarın. Hak sahiplerine dönecek, bu toprakların sahipleri geri gelecek.

KARARGÂHA YERLEŞTİLER

Rusya’nın Tel Rifat ilçe merkezi ile birlikte en büyük karargâhının Matar Minnag’ta olduğunu kaydeden Suriye Millî Ordusu Tel Rifat Askerî Meclisi Sözcüsü Yunus Dırbes "Ruslardan boşalan tüm noktalara İran güçleri yerleşti. İran için bölgede bulunan ve nüfusu Şiilerden oluşan Nübbul ve Zehra kasabaları hayati önem taşıyor. PKK’nın Afrin, Azez, Tel Rifat aksında yaptığı bütün saldırılar bu iki kasabadan yönetiliyor. Bölgeye tüm militan, silah ve lojistik desteği İran’a bağlı milisler tarafından sağlanıyor. Tel Rifat ve çevresinin özgürleştirilmesi Nübbul ve Zehra kasabalarının kısmen kuşatma altına girmesi demek olacak. Bu durum İran’ı endişelendiriyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

BAŞİKA'YA SALDIRI SİNCAR'DA PLANLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul sınırları içerisinde yer alan Başika Askerî Üssü, 14 Nisan gecesi Erbil Uluslararası Havalimanı ile eş zamanlı saldırıya uğradı. Gazetemizin, Irak güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Başika saldırısı ile ilgili karar mart ayı içerisinde Sincar’da alındı. Kaynaklar, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran dini lideri Hamaney tarafından Irak’taki Kürt-Arab-Şii-Ezidi koordinasyonunu sağlama amaçlı görevlendirilen Muhammed Kevserani’nin 17 Mart tarihinde Sincar’a gittiğini ve Abu Ali el-Askerî, Ekram el-Kâabi ve Ziyad Şenkali isimli Haşdi Şabi ve PKK’lı sorumlularla gizli görüşme yaptığını aktardı.

Başka saldırısı öncesi Sincar’da yapılan toplantıda PKK sorumlusuna yapılacak eylem ve zamanının İran tarafından belirleneceği iletildi. Ardından Erbil’de resmi Türk görevlilerinin gittiği restoran, alışveriş merkezleri ile birlikte Türkiye’ye ait kurumların bulunduğu bölgeler izlemeye alındı. Bir diğer benzer faaliyet ise ABD misyonu ile ilgili yürütüldü. Ardından örgüte verilen emirle Başika’daki askerî üsse roket saldırı düzenlendi. Atılan roketlerden ikisi Türk Üssü’ne düştü ve olayda bir askerimiz şehit olurken Zilkan nahiyesine bağlı Gudad köyünde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Saldırıda kullanılan 122 milimetrelik roketler Bartella bölgesinden fırlatıldı ve İran destekli milisler tarafından tedarik edilerek PKK’ya teslim edildi. Erbil ve Başika saldırılarında PKK terör örgütü ile Irak Hizbullahı ve Şii milis grubu Hareket en-Nuceba birlikte hareket etti. Kuzey Irak bölgesel yönetimi her iki saldırının da harici unsurlar tarafından düzenlendiği açıklamasında bulundu.