Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donbass bölgesinin çok önemli ve kritik olduğunu vurgulayan Zelenskiy "Gündeme ilişkin yedi madde konuşuldu ve en önemlisi, en gizlisi ise Donbass. Bu bölgede durum kontrol altına alınıyor. Sıkıntı varsa cevabını vermeye hazırız. Ordumuz hazır" dedi. Rusya’nın çok fazla bilgi kirliliği yaptığını vurgulayan Zelenskiy “Vatandaşlardan Donbass’a dair resmî açıklamalara kulak vermelerini istiyorum. Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarını takip edin” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Donbass’ı ilgilendiren kritik konuları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Ukrayna ilderi daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans yoluyla görüştü.

Öte yandan Rusya hava sahasına yakın bir noktada uçuş yapan ABD’ye ait bir keşif uçağını engellediklerini duyurdu. ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağı, sabah saatlerinde Rusya’nın doğu sınırlarına yakın bir noktada uçuş gerçekleştirdi. Pasifik Okyanusu üzerinde yapılan uçuş Rus radar sistemlerine takılınca, MiG-31 tipi Rus savaş uçağı harekete geçti. Kamçatka adasından havalanan Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağına eşlik ederek Rus sınırlarından uzaklaştırdı.