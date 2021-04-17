Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma yeteneklerinin yanı sıra iletişim ve lojistik kapasitesini geliştirme amacıyla yapılacak tatbikatta tank, gemi ve uçak gibi savunma unsurlarının da yer alacağı öğrenildi. Eylül ve kasım ayları arasında gerçekleştirilmesi beklenen tatbikata yaklaşık 140 bin personelin katılacağı ifade edildi. GSDF, ülke genelindeki tüm birimlerin katılımıyla yapılan bu kapsamda bir askerî tatbikatı son olarak soğuk savaşın sona ermesinin ardından 1993'de gerçekleştirmişti. Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya'ya yönelik gerçekleştirdiği sınır ihlalleri son aylarda bölgede gerilimi artırmış, Tokyo ise Pekin'in artan askerî hegemonyası karşısında ABD başta olmak üzere müttefik arayışını güçlendirmişti. Çin'in geçtiğimiz şubatta sahil güvenlik güçlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi vermesi de Japonya'nın savunma kapasitesinin önemini bir defa daha kamuoyunun gündemine taşımıştı.