Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de, sırası gelip orucunun bozulmasını istemeyenler için ramazan ayında akşam saatlerinde hizmet veren geçici aşı merkezleri kuruldu. Başkent Londra'nın güneyindeki Sutton bölgesinde Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) katkısıyla aşı merkezi oluşturuldu.

Britanya Müslüman Konseyi ve Britanya İslami Tabipler Birliği, kampanya düzenleyerek oruçlarının aşı nedeniyle zarar göreceği endişesi taşıyanları aşı olmaya çağırdı. 16 Nisan'da ilk kez hizmet veren merkez, 30 Nisan'da bir kez daha iftar saatinden sonra kapılarını açacak.

Sadece Sutton'da değil, Müslümanların yoğun yaşadığı diğer kentler ve bölgelerde de belirli günlerde aşı merkezleri kuruldu.

"Kimsenin geride kalmasını istemiyoruz"

Merkezin sorumluluğunu üstlenen Doktor Kaşif Aziz, "İnsanların sırf oruçlarını bozmaktan endişe ettikleri için geride kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden kliniği kurduk. Endişesi olanlar, ramazanın bitmesini beklemek isteyenler var ama sorun şu ki, Kovid-19 hala burada ve ramazanda gitmeyecek, hala burada olacak. Bu yüzden hastalarımızın geride kalmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Aziz, 21.00-23.30 saatlerinde hizmet verdiklerini ve 100 kişinin kayıt olduğunu, ancak gelmeyeceklerin yerine de 10-15 kişiyi aşılayabileceklerini ifade etti.