Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının, zaman zaman ölümlerle de sonuçlanan kan pıhtılaşmasına yol açması sebebiyle çoğu ülke ve ABD’nin birçok eyaletinde belli yaş gruplarına yapılması yasaklanmıştı. Şimdi Moderna aşısında da aynı problem görüldü. ABD’nin Colorado eyaletindeki Jeff Johnson (49), koronavirüse karşı Moderna aşısı yaptırdı. Bir hafta sonra şiddetli ağrılar başladı ve adamın sol bacağı şişti. Öleceğini düşündüğünü ifade eden Johnson’da halk dilinde “toplardamarda pıhtı oluşması” olarak bilinen Akut Derin Ven Trombozu teşhis edildi. Johnson, doktorunun kendisine bu pıhtılaşmanın aşıdan kaynaklanmış olabileceğini söylediğini ifade etti. Johnson’a aşının yapıldığı Salud Aile Sağlığı Merkezleri kurumunun başkan yardımcısı Dr. Pradeep Dhar, Moderna aşısı olan 3 kişide daha kan pıhtılaşması görüldüğünü bildirdi. Eleştirilerin odağındaki AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları, Covid aşıları ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağın tespiti için ortak araştırma yapmak üzere Moderna ve Pfizer’e çağrıda bulunmuş, bu firmalar talebe olumsuz cevap vermişti.