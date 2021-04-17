Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro, 1997’de evlendiği, 1999’da ayrıldığı, 2004’te yeniden hayatını birleştirdiği Grace Hightower’a karşı 2018’de boşanma davası açtı. Dava o zamandan bu yana 9 yaşındaki çocuklarının velayeti ve mal paylaşımı konusunda çıkmaza girmiş durumda. Hakim, defalarca Oscar ödülü kazanmış De Niro’nun eski karısına yılda 1 milyon dolar ödemesini, 20 milyon dolarlık evlerini satıp parasını bölüşmelerine hükmetmişti. De Niro’nun avukatı Caroline Krauss, Hightower’ın ayda kredi kartlarıyla 215.000 dolar, 160.000 dolar da nakit harcadığını, bir keresinde de 1,2 milyon dolara elmas satın aldığını ifade etti. Krauss, Hightower’ın astronomik harcamalarının ünlü aktörü maddi açıdan zor duruma düşürdüğünü, koronavirüs salgını sebebiyle de müvekkilinin işlerinin iyice durduğunu ifade etti. De Niro’nun, harcamaları finanse edebilmek için artık her rolde oynamak zorunda kaldığını savunan Krauss, “De Niro 77 yaşında. Bu olağanüstü hızda çalışmak zorunda kalmamalıydı ama mecbur” dedi. Hightower'ın avukatı Kevin McDonough ise De Niro'nun yoksulluk iddialarını reddetti ve onun 2019'da Amagansett'te yazlık kiralamaya 450.000 dolar, Şükran Günü tatilinde 150.000 dolar ve 2019 ve 2020'de yetişkin çocukları için 1 milyon dolar harcadığını belirtti.