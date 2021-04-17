Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ölenlerin sayısı 112 artışla 16 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı 654 bin 956'ya çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 41 artarak 1 milyon 599 bin 763’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 43 bin 328'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 963 artarak 1 milyon 450 bin 192’ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 331 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 372 bin 859'a yükseldi.

Bugün 1832 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 352 bin 595 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1370'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 799 artarak 531 bin 615'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 37 artışla 9 bin 642’ye yükseldi.

Son bir günde 79 bin 611 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 624 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 702 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.