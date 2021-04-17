Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Georgia eyaletinde polis, Carroll County’de aşırı hız yapan bir aracı durdurmak istedi. Aracın durmaması üzerine polis arabalarıyla yüksek hızda bir kovalamaca başladı. Takip edilen araç, Shelton’da kaza yaptı ve içinden bir adam çıkıp AK-47 silahıyla polise defalarca ateş açtı. Saldırganın, 28 yaşındaki Pier Shelton olduğu açıklandı. Shelton’un açtığı ateş sonucu üç polis memuru yaralandı. Olay, tüm dehşetiyle polis arabasının kamerasına yansıdı. Polisin karşılık vermesi üzerine Shelton olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın araç içinde bulunan kuzeni Aaron Shelton (22), saldırı ve üç ayrı suçlamayla tutuklandı. Kafasından yaralanan polis memuru Rob Holloway, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden isabet alan iki polis ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.