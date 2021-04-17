Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ohio eyaletinde Cincinnati Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi John Foley (21), cumartesi günü Johnson & Johnson koronavirüs aşısı oldu. Foley, ertesi gün oda arkadaşı tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan incelemede Foley’in öldüğü belirlendi. Ölüm sebebinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Ohio Sağlık Departmanı, karar vermek için tıbbi kayıtları ve test sonuçlarını bekliyor. Daha önce de Mississippi eyaletinde Brad Malagarie, aşı olduktan birkaç saat sonra beyinde kan pıhtılaşması sonucu felç geçirmişti. ABD’de şimdiye kadar dokuz kişide kanda pıhtılaşma görülmesi ve bunlardan birinin ölmesi üzerine Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), J&J aşılarının yapılmasının durdurulması tavsiyesinde bulundu.