Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Viyana'da nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün görüşüldüğü toplantıya katılan Arakçi, İran devlet televizyonuna gelinen aşamayla ilgili açıklamada bulundu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermediğini ve ciddi ihtilafların müzakerelerle azalması gerektiğini dile getiren Arakçi, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.