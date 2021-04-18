Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın adımları da gerilimi artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin “Ordumuz hazır” sözlerinin ardından Rusya, Kuzey Kafkasya’daki birliklerini Kırım’a gönderdi. Daha önce Hazar filosunu Karadeniz’e sevk ederek tatbikatlar yapan Rusya, Güney Askerî Bölgesi’ne bağlı Kuzey Kafkasya’da konuşlu 58. Saha Ordusunu, Kırım’a sevk etti. Sevkiyatın ardından Kırım’ın Opuk poligonunda, Güney Askerî Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov’un yönetiminde ‘Fagot’ ve ‘Hrizantema’ tanksavar güdümlü kompleks ile tatbikat yapıldı.

Rusya’nın Karadeniz Filosu ise, Admiral Makarov firkateyni, Grayvoron ve Vışniy Voloçek küçük füze gemileri, Samum hava yastıklı füze gemisi, İvan Golubets mayın tarama gemisi ve çıkarma gemilerinden oluşan bir deniz gücü grubunun Karadeniz’e ulaştığını duyurdu. Tatbikatlarda Karadeniz Filosuna bağlı savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemlerinin de kullanılacağı açıklandı.

UKRAYNALI KONSOLOSA GÖZALTI

Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u “gizli bilgiler temin ettiği” gerekçesiyle gözaltına aldı. FSB'den yapılan açıklamada Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken “suçüstü yakalandığı” iddia edildi. Açıklamada “Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonuna karşı açıkça düşmanca niteliktedir” ifadesi kullanıldı. Daha sonra Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Vasiliy Pokotilo, Bakanlığa çağrıldı. Maslahatgüzara, konsolos Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verildiğine dair bilgi verildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, konsolosun gözaltına alınmasını “Rusya'nın provokasyonu” olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurdu.