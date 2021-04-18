Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Çin'den iklim değişikliğine karşı mücadelede ortak adım geldi. ABD'nin iklim değişikliği ile mücadele özel temsilcisi John Kerry ve Çinli mevkidaşı Xie Zhenhua, Çin'in Şangay kentinde iki gün süren görüşmelerinin ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD ve Çin' ciddiyet ve acilen ele alınması gereken iklim kriziyle mücadele etmek için birbirleriyle ve diğer ülkelerle iş birliği yapmaya kararlı" ifadeleri kullanıldı. Her iki tarafın da küresel karbon emisyonları azaltmaya yönelik daha fazla somut adım atma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Bu kapsamda Paris İklim Anlaşmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ABD ve Çin'in gelişmekte olan ülkeleri düşük karbonlu enerjiye geçiş konusunda da destekleyeceği ifade edildi.

Söz konusu ortak açıklama, önümüzdeki hafta düzenlenecek İklim Değişikliği Liderler Zirvesinden günler önce geldi.