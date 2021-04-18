Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü. Kazada 1’i pilot toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais’e gittiklerini ifade etti.
Meaux savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor.
Fransa'da küçük uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
18.04.2021 - 17:34 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın başkenti Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü. Kazada 1’i pilot toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais’e gittiklerini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fransa,
783713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/783713.aspx
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