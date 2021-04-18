Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Covid-19 vakası görüldü. Ülkede Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 499 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 549 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı bağlantılı 672 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 114 bin 115'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1797'ye yükseldi. Bugüne kadar Covid-19'a yakalanan 104 bin 6 kişi sağlığına kavuştu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 30 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 684'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 270 kişinin tedavisi tamamlandı.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı bir yeni Covid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1073 vakanın görüldüğü Ada'da, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1033 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 98 artışla 936 bin 133'e çıktı.

Son 24 saatte 150 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 960’a ulaştı, 779 bin 84 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Covid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1767 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 42 bin 352'ye çıktığı ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Virüse bağlı can kaybı sayısının 101'e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalananlardan 28 bin 750'si sağlığına kavuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 831 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 463 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 698 vakanın tespit edilmesiyle toplam Covid-19 vaka sayısı 718 bin 950’ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 10 bin 385'e çıktı.