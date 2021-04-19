Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir kez daha kaza haberi ile gündemde. Tesla'nın araçları son olarak Teksas'ta gerçekleşen kaza ile yine kafalarda soru işareti bıraktı.

Ağaca çarpıp alev aldı

Cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz Tesla ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Sürücüsüz modda seyahat ediyordu iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

İlk değil, belli ki son da olmayacak

ABD'de sadece Mart ayında Tesla araçlarının kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.