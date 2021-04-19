Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 11 bin 437 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 699 oldu. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 80 bin 6'ya ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 787 bin 200 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 286 bin 493 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı 1.16 olarak tespit edilirken, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ülke genelinde ortalama 165.3 yükseldi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 880 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı da 2 bin 727 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83.64 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 21 milyon 332 bin 342 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 425 bin 990 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.