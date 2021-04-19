Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’ndeki bilim adamları, araştırma kapsamında, daha önce Covid-19 geçirmiş gönüllü denekleri yeniden virüsle enfekte edecek. Araştırma, gerekli etik onayları alındıktan sonra bu ay başlayacak. Daha önce kendiliğinden Covid-19’a yakalanan 18-30 yaş arasındaki gönüllülere kontrollü bir şekilde virüs verilecek ve bunların sağlıkları yakından takip edilecek. Araştırmacılar, bununla yeniden hastalığa yakalanılmayacak bağışıklık seviyesini tespit etmeye çalışacak. Tespit sonrasında, bu altın seviyede koruma sağlayan aşılar geliştirilecek. Araştırmaya liderlik eden aşı bilimi profesörü Helen McShane, “İnsanlarda yeniden enfekte olmayacak antikor seviyesini tespit edebilirsek derhal o seviyede koruma sağlayan aşı üretimine geçeceğiz” dedi. Araştırma, aşıların etkinliği için on binlerce kişi üzerinde deneme yapılması ve büyük zaman kaybını önleyecek.