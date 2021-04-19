Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehirde Palais des Expositions’taki aşı merkezinde 3.000 öğretmenden sadece 58’i Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Bu da katılımın sadece yüzde 2 olduğunu gösteriyor. Merkez, talep olmaması üzerine açıldıktan 4 saat sonra kapatıldı. Sağlık yetkilisi Anne Frackowiak-Jacobs, “İnsanlar AstraZeneca aşısı yapılacağını öğrenince geri döndü” dedi. AstraZeneca aşısının, kan pıhtılaşmasından ölümlere yol açtığı gerekçesiyle Avrupa’nın birçok ülkesinde belli yaş grubundakilere vurulması yasak. İngiltere’de de aşı 30 yaşından küçüklere yapılmıyor. Fransa’da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 61’inin AstraZeneca aşısını “güvenilir bulmadığını” gösteriyor.