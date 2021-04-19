Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde işlek caddenin kenarına park etmiş bir araba, geri geri gelirken aniden hızlandı. Araba o hızla refüjü aşıp yolun karşısına geçti. Bir babayla oğlu da siyah arabanın ilk hareket ettiği yolun karşısında duruyordu. Bir arabanın geri geri son sürat üzerlerine geldiğini fark eden baba hemen 4 yaşındaki oğlunu kucağına alıp kaçtı. Kaçar kaçmaz araba daha önce adamla çocuğunun bulunduğu yerden geçerek duvara tosladı. Arabanın hava yastıkları çarpmanın şiddetiyle açılırken etraftakiler sürücünün yardımına koştu. Baba ve oğlu saliselerle ezilmekten kurtulurken olayda yaralanan olup olmadığı belirlenemedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü. Kullanıcıların çoğu çabuk davranışı sebebiyle babadan övgüyle bahsederken bazı okuyucular da arabanın geri geri niçin bu kadar hızlı hareket ettiğini sordu.