Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa, 50 yaş üstü iş arayan kişilere özgü bir internet sitesinde ilan verdi. İlanında kendisinden "Deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı" şeklinde bahseden Walesa, firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini kaydetti. Ayrıca aile toplantılarında konuklarla birlikte fotoğraf çekilebileceğini, imza verebileceğini de vurguladı. Walesa "Devlet Başkanlarıyla, Krallarla ve Papa ile bir araya geldim. Firmalara ilişkin bilgi ve deneyimimi seve seve aktarabilirim. Polonya ekonomisinin gerçek değerini inşa etmek için firmaların dünya çapındaki promosyonlarına katılabilirim. Günlük 1-2 saatlik görüşme için minimum 20 bin zloti (yaklaşık 43 bin TL) istiyorum. Pazarlığa açığım" şeklinde konuştu. Öte yandan Walesa, daha önce basına verdiği demeçlerde, "Konuşmacı olarak katılacağım toplantılar virüs sebebiyle iptal edildi. Dolayısıyla maddi olarak zor günler geçiriyorum. Emekli maaşım 6 bin zloti, eşimin aylık harcaması ise 7 bin zloti. Toplam 7 çocuğum var ve çok sayıda torunum. Oldukça geniş bir aileye sahibim. Onları geçindirmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı. Lech Walesa, ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.