Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Bunun için de Covid-19 enfeksiyonundan kurtulan kişilere yeniden virüs vererek "insan mücadelesi" denen bir çalışma başlattı. Deneme, farklı katılımcılarla iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama bu ay, ikinci ise yaz aylarında başlayacak. 18-30 yaş arası kişileri kapsayacak araştırmaya ilk aşama denemeleri için 64 gönüllü katılacak. Oxford Üniversitesi Pediatri Bölümü’nde aşı profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Helen McShane “Bu katılımcıları yeniden enfekte ettiğimizde, bağışıklık sistemlerinin ilk Covid enfeksiyonuna nasıl tepki verdiğini, tam olarak ikinci enfeksiyonun ne zaman meydana geldiğini ve ne kadar virüs kaptıklarını bileceğiz. Ayrıca kullanacağımız virüs, Çin'in Vuhan şehrinden gelen ‘orijinal suş’ olacak. Bağışıklık tepkisini enfeksiyondan sonra birkaç zaman noktasında ölçeceğiz, böylece virüsün hangi bağışıklık tepkisini oluşturduğunu anlayabiliriz. Çalışmadan alınan bilgiler, daha iyi aşılar ve tedaviler tasarlamamıza yardım edecek" dedi.