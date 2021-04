Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde en çok koronavirüs vakasının kaydedildiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Hindistan'da salgında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD’li vatandaşlara seslenerek Hindistan'da yaşanan vaka artışı nedeniyle seyahat etmemelerini tavsiye etti.



CDC tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan'daki koronavirüs salgını nedeniyle, tamamen aşılanmış yolcular bile hem Covid-19 mutasyonları riski ve hem de salgının yayılmasına neden olabilirler. Vatandaşlarımız, Hindistan'a her türlü seyahatten kaçınmalıdır. Seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımız ise, Hindistan’a gitmeden Covid-19 aşının 2 dozunu da olmalı. Ülkeye varıldığında tüm vatandaşlarımız maske kuralına uymalı, kalabalıktan kaçınmalı ve ellerini yıkamalı” ifadeler kullanıldı.



Açıklamada, tamamen aşı olunması ve gidilecek bölgede koronavirüs testi istenmemesi durumunda ABD’den ayrılmadan test yapılmasına gerek olmadığı kaydedilerek, "ABD’ye döndüğünüzde karantinaya girmek zorunda değilsiniz" denildi.



Hindistan’da 15 milyon 321 bin 89 koronavirüs vakası tespit edilirken, 180 bin 550 koronavirüs kaynaklı can kaybı kaydedildi.