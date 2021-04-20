Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetimi ile istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye döneceğini duyurdu. Sullivan, “Washington'da Biden yönetimindeki yeni meslektaşlarımla ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında doğrudan görüşmemin benim için önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca ailemi 1 yıldan fazla bir süredir görmüyorum ve bu da eve dönmem için önemli bir sebep" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki haftalarda yeniden Moskova'ya döneceğini belirten Büyükelçi Sullivan, "Başkan Biden ve Putin arasındaki olası bir görüşmeden önce Moskova'ya döneceğim" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış, Sullivan'a ise istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye dönmesini tavsiye etmişti. Sullivan, son dönemlerde Rusya-ABD arasında artan gerilimin ortasında ABD'ye gidecek.