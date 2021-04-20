Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Nisan’da Hintli bir tur operatörü tarafından düzenlenen Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den Hong Kong'a gerçekleşen uçuşta yer alan 68 yolcudan 47’sinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yetkililer, Mumbai'den Hong Kong'a gelen uçuşlarda da birkaç vaka tespit edildiğini söylerken Hong Kong yönetimi Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle yasakladı.

Yarından itibaren geçerli olacak karara göre Hindistan, Pakistan ve Filipinler'de son 21 gün içerisinde 2 saatten fazla kalan ziyaretçiler de Hong Kong'a giremeyecek.

Covid-19’un ilk görüldüğü bölgelerden biri olan Hong Kong’da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.

HİNDİSTAN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Hindistan ise son dönemde Covid-19 vaka ve can kayıplarında rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz günlerde günlük 275 vaka sınırına dayanan ülkede yapılan her 3 testten birinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede bu güne kadar kaydedilen vaka sayısı 15 milyonu aşarken, toplam can kaybı 180 bine ulaştı. (NTV)