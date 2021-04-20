Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken ülkelerin aşı yarışı da hız kesmiyor. Filistin’de korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında yeni aşı dozları alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından toplam 4.5 milyon doz aşı alındığı kaydedildi.

Bakanlık, 4.5 milyon aşı dozu satın almak için 27.5 milyon dolar ödendiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh, alınan aşıların teslimatının yakın zamanda yapılacağının altını çizerken, teslimat tarihinin aşıların alındığı şirketlerle yapılacak çevrim içi toplantılarda belirleneceğini söyledi.