Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinert, Florida’da, Bushnell ise Pennsylvania’da yuva buldu. İki kız da büyüdüklerinde evlatlık olduklarını öğrenince aile köklerini araştırmaya başladı. İkisi de ayrı ayrı DNA testi yaptırdı ve ikiz olduklarını öğrenerek büyük sevinç yaşadı. Aralarında binlerce kilometre mesafe bulunan kardeşler, bir süredir telefonla görüşüyorlardı ve birbirlerine fotoğraflar gönderiyorlardı. Bushnell ve kızı uçakla Florida’ya gitti ve Sinert’le buluştu. İkizler, 36. doğum günlerini birlikte kutladı. Bushnell, “İkizimle yaşayabileceğim bir hayatın 36 senesinden mahrum kaldım. Ama en azından bundan sonra birlikte olabileceğiz” dedi.