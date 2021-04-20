Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Afrika ülkesi Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Çad ordusu tarafından yapılan yeni bir açıklamada, Deby’nin 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin ülkeyi geçici olarak yöneteceği belirtildi.

Sınırlar kapatıldı

Hükümet ve parlamentonun feshedildiği ülkede ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve sınırların geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Idriss Deby Itno, ilk kez 1990 yılında Devlet Başkanı olarak göreve başlamış, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 79,32’sini kazanarak yeniden seçimi kazanmıştı.