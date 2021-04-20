Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artan korona virüs salgınında pek çok ülke karşılıklı olarak uçuşları durdurmuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana uçuşların durdurulduğu Yeni Zelanda ve Avusturalya arasındaki uçuşlar seyahat balonu yöntemi ile dün yeniden başladı. Karşılıklı uçuşların, normal hayata dönüşü noktasında önemli olduğu değerlendirilirken Avusturalya’nın Sydney kentinden kalkan uçak Yeni Zelanda'nın Auckland kentine iniş yaptı. Uçaktan inenlerin yakınları birbirine sarılarak bu anları kutlarken, herkesi umutlandıran olayın ardından kötü haber geldi. Seyahat balonunun başlamasından bir gün sonra Yeni Zelanda'daki Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı. Olayın açıklanmasının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, açılış olduğunda vakaların da olacağını bildiklerini ifade ederek, “Bunun, seyahatimizin bir parçası olduğunu kabul ediyoruz, Avusturalya’nın da bunu kabul ettiğini düşünüyorum” dedi. Ardern, tespit edilen vakanın seyahat balonu yöntemiyle bağlantılı olmadığını düşündüklerini söyledi.

Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan havalimanı çalışanına daha önce korona virüs aşısının ilk dozu yapıldığı bildirildi. Virüse yakalanan çalışanın yüksek riskli ülkelerden gelen bazı uçakları temizlediği kaydedildi.

Avusturalya’da salgında 29 bin 500 korona virüs vakası tespit edilirken, 910 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni Zelanda’da ise 2 bin 200 korona virüs vakası doğrulanırken 26 kişi hayatını kaybetti.