İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 524 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 395 bin 307'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 33 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 307'ye yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 33 milyon 32 bin 120 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 10 milyon 425 bin 780 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

"Hindistan seyahat yasağı için geç kaldık"

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir Covid-19 mutasyonu tehlikesi nedeniyle Hindistan'ı "kırmızı listeye" alarak seyahat kısıtlamaları uygulanacağını duyurmasının ardından uzmanlar kararda "geç kalındığını" belirtti. İngiltere hükümetinin eski Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Mark Walport, yeni mutasyonun "daha bulaşıcı" olduğunu ifade ederek, Hindistan'ın kırmızı listeye alınmasında geç kalındığını aktardı.

İngiltere'de 23 Nisan Cuma günü yerel saatle 04:00'den itibaren uygulanacak olan seyahat yasağı ile Hindistan'dan gelen kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği, yalnızca Birleşik Krallık veya İrlanda'da ikameti olan kişilerin 10 gün boyunca otel karantinası uygulama şartıyla ülkeye gelebilecekleri duyurulmuştu.

Gençler üzerinde yeni bir deneme başlatılıyor

İngiltere'de daha önce korana virüse yakalanmış sağlıklı gençlerin yeniden virüse maruz kalacakları bir çalışmaya gönüllü olarak katılmaları planlanıyor. Covid-19 olan kişilerin bağışıklık sisteminin ikinci seferde virüs ile nasıl mücadele edeceğinin araştırılacağı denemelere 18 ila 30 yaşları arasında 64 kişinin katılacağı belirtildi. Gönüllülerin bir hastanedeki karantina ünitesinde 17 gün boyunca gözlemleneceği ifade edildi.