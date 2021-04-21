Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde “Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak” denildi. “Erdoğan’ın Kanal İstanbul Projesi, Rusya’ya meydan okuyor” diyen gazete, “kara mayını” olarak nitelendirdiği projenin hayata geçmesi hâlinde bölgenin “sarsılacağını” ifade etti. Bu görüşün sebebi, “Moskova’nın endişesinin ana sebebi Türkiye’nin Ukrayna’ya sahip çıkması değil. Moskova, (Karadeniz’de) bir çatışma sırasında Batılı savaş gemilerine yeni bir rota verileceğinden endişe ediyor” şeklinde açıklandı.