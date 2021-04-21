Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Novavax, hisseleri % 1.549 oranında değer kazanan en yüksek performanslı aşı şirketi oldu. Salgından önce Novavax'ın yalnızca 18,7 milyon dolarlık geliri olduğu biliniyor.

Novavax, Moderna ve BioNTech piyasa değerini en çok artıran şirketler oldu. Johnson & Johnson, Sanofi, AstraZeneca ve Pfizer’ın gelirleri ise diğerlerine göre düşük kaldı. Analistlere göre şirketler, COVID-19 aşılarının satışının 40 milyar dolar vergi sonrası 100 milyar dolar civarında kâr edebilecek.

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