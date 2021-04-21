Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkındaki karar açıklanırken herhangi bir reaksiyon göstermeyen Chauvin’in ne cezaya çarptırılacağı ise 8 hafta içinde belli olacak. Eski polisin 75 sene hapse mahkûm edilebileceği ifade ediliyor. Chauvin, suçlu bulunması sonrasında elleri arkadan kelepçelenerek Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi. Şu ana kadar kimsenin kaçamadığı hapishane, ülkenin en güvenli hapishanesi olarak gösteriliyor. En tehlikeli suçluların yerleştirildiği, en üst düzey güvenlik tedbirlerinin uygulandığı hapishanede 473 mahkûm var. Chauvin, güvenliği ve intihar etmemesi için kameralarla yakından takip edilecek, sürekli gözetim altında tutulacak.