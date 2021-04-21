Hakkındaki karar açıklanırken herhangi bir reaksiyon göstermeyen Chauvin’in ne cezaya çarptırılacağı ise 8 hafta içinde belli olacak. Eski polisin 75 sene hapse mahkûm edilebileceği ifade ediliyor. Chauvin, suçlu bulunması sonrasında elleri arkadan kelepçelenerek Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi. Şu ana kadar kimsenin kaçamadığı hapishane, ülkenin en güvenli hapishanesi olarak gösteriliyor. En tehlikeli suçluların yerleştirildiği, en üst düzey güvenlik tedbirlerinin uygulandığı hapishanede 473 mahkûm var. Chauvin, güvenliği ve intihar etmemesi için kameralarla yakından takip edilecek, sürekli gözetim altında tutulacak.
George Floyd’u öldüren polise 75 sene hapis
21.04.2021 - 12:47 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Minnesota eyaletindeki davada jüri, eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında ölümüyle ilgili olarak 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulmuştu.
Etiketler : abd,george floyd,Derek Chauvin,
784520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/784520.aspx
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