Endonezya donanması, Bali adasının kuzeyinde bir denizaltının kaybolduğunu duyurdu. Donanma tarafından denizaltı için arama çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Bali adası açıklarında bir tatbikata katıldıktan sonra iletişimin kesildiği bildirilen KRI Nanggala-402 denizaltısında 53 mürettebatın bulunduğu belirtildi.
Endonezyalı yetkililerin Avustralya ve Singapur’dan arama çalışmaları için yardım istediği öğrenildi.