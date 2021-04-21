Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya donanması, Bali adasının kuzeyinde bir denizaltının kaybolduğunu duyurdu. Donanma tarafından denizaltı için arama çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Bali adası açıklarında bir tatbikata katıldıktan sonra iletişimin kesildiği bildirilen KRI Nanggala-402 denizaltısında 53 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililerin Avustralya ve Singapur’dan arama çalışmaları için yardım istediği öğrenildi.