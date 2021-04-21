Sourasky Tıp Merkezi ve Carmel Tıp Merkezi tarafından yapılan ortak çalışmada otoimmün enflamatuar romatizmal hastalıkları tespit edilen 491 kişiden 6’sında, Pfizer aşısı yapıldıktan sonra zona hastalığı görüldü. Bunlardan 5’i ilk dozdan sonra, biri de ikinci dozdan sonra görüldü. Bağışıklık sisteminin kemiklerde, kaslarda, eklemlerde ve organlarda sağlıklı hücrelere saldırması şeklinde ortaya çıkan otoimmün hastalıklarında zonaya yakalanma oranı yüzde 1,2 olarak belirlendi. Araştırmacılardan Dr. Victoria Furer, “Şu an için zonaya aşının yol açıp açmadığını söyleyemeyiz. Ancak bazı hastalarda tetikleyici etken olarak ortaya çıkıyor olabilir” dedi. Furer, insanları aşıdan soğutmak istemediklerini, sadece daha önceden kişide otoimmün hastalıkları olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.
Pfizer/BioNTech aşılarının bir yan etkisi daha çıktı: Zona hastalığı
21.04.2021 - 16:03 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’de yapılan araştırmada, zona hastalığının Pfizer-BioNTech koronavirüs aşılarının yan etkilerinden biri olabileceği ortaya çıktı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Pfizer/BioNTech aşıları,koronavirüs yan etki,
784595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/784595.aspx
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