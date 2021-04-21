Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sourasky Tıp Merkezi ve Carmel Tıp Merkezi tarafından yapılan ortak çalışmada otoimmün enflamatuar romatizmal hastalıkları tespit edilen 491 kişiden 6’sında, Pfizer aşısı yapıldıktan sonra zona hastalığı görüldü. Bunlardan 5’i ilk dozdan sonra, biri de ikinci dozdan sonra görüldü. Bağışıklık sisteminin kemiklerde, kaslarda, eklemlerde ve organlarda sağlıklı hücrelere saldırması şeklinde ortaya çıkan otoimmün hastalıklarında zonaya yakalanma oranı yüzde 1,2 olarak belirlendi. Araştırmacılardan Dr. Victoria Furer, “Şu an için zonaya aşının yol açıp açmadığını söyleyemeyiz. Ancak bazı hastalarda tetikleyici etken olarak ortaya çıkıyor olabilir” dedi. Furer, insanları aşıdan soğutmak istemediklerini, sadece daha önceden kişide otoimmün hastalıkları olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.