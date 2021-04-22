Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında artan vaka eğilimi nedeniyle yeni bir olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının beklendiği Japonya’da Sağlık Bakanlığı mutasyon vakalarının sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Salı gününe kadarlık 1 haftalık süre zarfında 505 kişide Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarına rastlandığı belirtilirken, sayının önceki haftada tespit edilen 255 mutasyon enfeksiyonun neredeyse iki katı olduğu kaydedildi. Son gelişme ile birlikte ülkede Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişi sayısı bin 880'e yükseldi. Bu sayıya havaalanı karantinalarında tespit edilen vakaların da dahil olduğu belirtildi. Şu ana kadar kayda geçen bin 880 mutasyon virüsün bin 562'sini İngiltere mutasyonunun oluşturduğu ifade edildi.

Yeni OHAL bekleniyor

Japonya’da Osaka ve Hyogo eyaletleri başta olmak üzere Covid-19 vakalarında yaşanan rekor düzeydeki artış nedeniyle eyalet yönetimleri merkezi hükümetten yeni OHAL talebinde bulunmuş, söz konusu bölgelerdeki vakaların yaklaşık yüzde 80'ini Covid-19'un farklı mutasyonlarının oluşturduğu gündeme gelmişti. Hükümetin, Tokyo'da da yayılan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni virüs mutasyonları karşısında riskli bölgelerde OHAL ilan etmeye hazırlandığı kamuoyuna yansımıştı. Covid-19 vakalarının toplam sayısının dün itibarıyla 548 bin 256'ya ulaştığı Japonya’da, toplam 9 bin 786 kişi ise hayatını kaybetmişti.