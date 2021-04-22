Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam edilirken Avrupa Birliği'nden (AB) AstraZeneca'ya dava açıklaması geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB Diplomatları, İngiliz-İsveç merkezli ilaç firması AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı dozlarının teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle ilaç devine dava açılmasının söz konusu olduğunu belirtti. Diplomatlar, AB Komisyonu'nun konuya ilişkin dava seçeneğine atıfta bulunduğunu ifade ederek, "Komisyon yasal işlem başlatma niyetine atıfta bulundu" ifadelerini kullandı. AB'li Diplomatlar, "AB ülkeleri katılıp katılmayacaklarına karar vermeli. Bu teslimatların 2. çeyreğin sonuna kadar gerçekleşmesi ile ilgili" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan, AB'de yaşanan aşı krizine yönelik AstraZeneca yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, AB ile yapılan sözleşme kapsamında firma, 2. çeyrekte 180 milyon aşı dozunun teslimatını gerçekleştirmeyi taahhüt etmişti. AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot Şubat ayında yaptığı açıklamada, teslimatlarla ilgili AB'nin beklentilerini karşılamayı umduğunu belirtmişti.