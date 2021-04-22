Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında çıkan haberlere, göre İtalya'da bir hastane çalışanı 15 yıldır işe gitmemesine rağmen toplam 538 bin euro (yaklaşık 5 milyon 396 bin lira)maaş aldı.

Bununla birlikte, şu anda 67 yaşında olan adam görevi kötüye kullanma, sahtecilik ve ağırlaştırılmış gasp suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. İtalya’nın kamu sektöründe yaygın olan devamsızlığına olanak tanıdıkları şüphesiyle altı yönetici de soruşturma açıldı.

HASTANE MÜDÜRÜNÜ TEHDİT ETTİ

“Part Time” kod adlı soruşturmada polis, adamın meslektaşlarının ifadelerinin yanı sıra katılım ve maaş kayıtlarından elde ettikleri verileri topladı. 2005 yılında, adamın devamsızlığı nedeniyle bir disiplin raporu hazırlamasını engellemek için hastane müdürüne karşı tehditlerde bulunduğu iddia edildi.





EMEKLİ EDİLDİ, İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI KONTROL ETMEDİ

Polis, ardından “işten kaçışın kralı”nın devamsızlığının hız kesmeden devam ettiğini ve emekli olduğunu, ayrıca hiçbir zaman müdürün halefi veya insan kaynakları departmanı tarafından kontrol edilmediğini söyledi.

Öte yandan, İtalyan hükümeti 2016'da birkaç polis soruşturması devamsızlığın kamu sektöründe ne kadar yaygın olduğunu ortaya çıkardıktan sonra kamu işçilerine yönelik yasaları sıkılaştırdı.

GİRİŞ KARTLARINI EŞLERİNE VERDİLER

Sanremo'nun belediyesine yönelik farklı bir soruşturmada, işe yıldır gitmeyen 35 çalışanı tuzağa düşürmek için gizli kameralar kullandı. Çalışanlardan ikisinin eşleri, kocalarının personel kartlarını kullanarken yakalandı. Böylelikle sistemde bu işçiler yıllarca işe giriş-çıkış yapmış gibi göründü.