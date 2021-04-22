Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere, İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 40 Filistinlinin çıkan olaylarda yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, 2 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırıları devam ediyor.