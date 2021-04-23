Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturmayı yürüten federal savcılar, soruşturma kapsamında bugüne kadar 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, "Soruşturma devam ediyor ve hükümet en az 100 kişinin daha gözaltına alınarak, bu kişilere suç isnat edilmesini bekliyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu soruşturmanın, ABD tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunda hem sanıkların hem de delillerin çokluğunun etkili olabileceği kaydedildi.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, önceki Başkan Donald Trump halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.