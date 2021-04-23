Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Kovid-19 pandemisiyle beraber sosyal hayatlarının kısıtlanması ve bazı iş sektörlerinin durmasıyla insanlar internet üzerinden para kazanmaya yöneldiler.

Zira, Türkiye’de borsadaki yerli yatırımcı sayısı 2 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Hem pandeminin etkisiyle hem de Bitcoin’in rekorlar kırmasıyla kripto para dünyası revaçta olan yatırım araçlarına eklendi.

Son günlerde pempe tabloların çizldiği kripto parada birçok kişinin parası yaklaşık yüzde 30 geriledi. Kripto para birimi bitcoin son sekiz günün yedisinde düşüş kaydetti.

Özelikle Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından düşüşünü sürdürdü.

Yüzde 5.8 değer kaybeden bitcoin 48 bin 596 dolar seviyesine kadar düştü ve 60 bin dolarları gördüğü yukarı ivmeli hareketini neredeyse kaybetmiş gibi görünüyor.

Bitcoin 14 Nisan’daki zirvesinde 64 bin 870 doları görmüştü.

Yatırım bankası JPMorgan ve fon kuruluşu Tallbacken, düşüşün daha da devam edebileceğine dair rapor yayınladı. JPMorgan Chase & Co. ve Tallbacken Capital Advisors LLC gibi kurumlar teknik göstergelere dayanarak Bitcoin'de düşüş için daha fazla alan olduğuna dikkat çekti. Delta Exchange CEO'su Pankaj Balani Bitcoin'in güçlü rallisinde önemli unsurlardan biri olan 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı kırdığına işaret ederek, aşağı yönlü hareketin devam edebileceğine vurgu yaptı.

Bitcoin ile ilgili daha önce iddialı hedef fiyat belirleyen JPMorgan, bu defa Bitcoin'de zayıflık uyarısında bulundu. Analistler fonlarda yaşanan söz konusu seyrin geçen Kasım ayının sonu, Ocak ayının ortası ve Şubat ayının ortasındaki ivmeyle benzerlik gösterdiğine vurgu yaptı.