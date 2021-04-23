Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da başkent Paris dahil birçok kentte sendikalar ve işçi kuruluşları, hükümetin işsizlik sigortası reformunu protesto etti. Paris’te binlerce kişi sokaklara dökülerek, işsizlik sigortası reformunun iptal edilmesini talep etti. Kültür ve tiyatro sektöründe çalışan 1 milyondan fazla kişiye çalışmadıkları dönemde ödenen işsizlik ücretlerinde kesinti yapılmasına ve işsizlik maaşı ödenen sürenin kısaltılmasına neden olacak yasanın geri çekilmesi için yürüyen protestocular, mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmaya çalıştı. Sendika temsilcileri, bugünkü gösterilerin kamu sektörü için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde protestoların yanı sıra grevler de yapılacağını ifade etti.

Öte yandan işsizlik maaşı süresinin kısaltılması ve işsizlik ücretinde kesinti yapılmasına ilişkin yasanın 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü girmesi planlanıyor.