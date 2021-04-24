Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

PKK Suriye yapılanmasının merkez üssü konumundaki Kamışlı’da rejim güçlerine karşı başlattığı saldırı dördüncü gününe girerken taraflar arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak sürüyor. Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde 20 Nisan günü başlayan ve ağır silahlarında kullanıldığı çatışmalarda her iki tarafın ölü sayısının 35’i aşarken en az 60 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Deyrizr Askerî Meclisi eski Başkanı Albay İmed Said, PKK’nın hedefinin Kamışlı ve Haseke genelinden Esad’ı çıkarmak olduğunu söyledi.

ABD TEŞVİK EDİYOR

Devam eden çatışmalarla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Albay İmed Said “Beşar Esad henüz savaşın ilk aylarında Kamışlı, Yarubiye, Malikiyye, Kahtaniyye, Rimeylan, Cevvadiye gibi yerleşkeleri PKK’ya teslim etti. Bunu oralara Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) girmesin diye yaptı. Ancak şimdi dengeler değişti ve terör örgütü rejimin orada bulundurduğu askerî varlığı tehdit olarak görüyor. Bu konuda PKK’nın güç aldığı merkez ABD. Amerikalılar bölgede konuşlu İranlı milisleri de bahane ederek Haseke ve Kamışlı’da kontrolün tamamen PKK’ya geçmesini istiyorlar’’ diye konuştu.

CENTCOM’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, devam eden çatışmalar konusunda PKK’ya olan desteklerini tekrarladı. McKenzie PKK’nın kendilerini Suriye’de koruyan unsur olduğunu ve İran’ın varlığından endişe duyduklarını ifade etti. ABD’li komutan ayrıca Esad güçlerinin petrol bölgelerine yönelik muhtemel müdahalesine karşı doğuya giden hattı tuttuklarını kaydetti.

RUSYA’NIN ÇABASI YETMEDİ

PKK terör örgütü ve rejim askerleri arasındaki çatışmanın özellikle Tay bölgesinde şiddetlendiğine dikkat çeken Suriyeli Albay İmed Said “Rusya ilk andan itibaren ateşkes için olağanüstü çaba harcadı. Birkaç geçici ateşkes ilanına rağmen tansiyon düşmedi ve bu çatışmalar Deyrizor bölgesine de sıçradı. PKK militanlarının işgalindeki el-Buseyra ve Şahel bölgelerinde de çatışmalar yaşandı. Rusların ara buluculuğu ile 22 Nisan’da varılan kısmi anlaşma da bu süreçte arabulucu rolü verilen Beni Saba Aşireti Şeyhi Hayes el-Ceryan’ın öldürülmesi ile son buldu ve savaş daha da şiddetlendi’’ dedi.

TARAFLAR GÜÇ GÖNDERİYOR

Gazetemize konuşan Kamışlı sakinlerinden Halid bu Şadiy, Tay ve Hilko Mahallelerinde devam eden çatışmalar sebebiyle üç binden fazla sivilin evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldığını anlattı. Ebu Şadiy, 20’den fazla sivilin yaralandığını ve sekiz sivilin de hayatını kaybettiğini söyledi. Esad ve PKK militanlarının bölgeye takviye güç gönderdiğini kaydeden Ebu Şadiy, ramazan ayı olması sebebiyle mağduriyetin arttığına vurgu yaptı.

7 BİN KİŞİLİK SİLAHLI UNSUR

Esad rejimi, Kamışlı ilçesinde ez-Zuhur, Zünud ve Tay Mahallelerini kontrol ediyor. Ziraat Yüksek Okulu, Kamışlı Havalimanı ve Cimize köyü de rejimin kontrol alanları arasında. Suriye Özel Kuvvetlerine ait karargâhın bulunduğu Cimize köyü aynı zamanda rejimin lojistik üssü durumunda. Suriyeli muhalif komutanlardan Albay İmed Said, Kamışlı’da en az 7 bin silahlı unsur bulunduğu bilgisini verdi.